Milhares de doentes de AVC sem acesso a terapias

Em causa a suspensão de tratamentos devido à Covid-19. Médicos apelam a que não se desvalorizem os sinais de risco e que se ligue sempre ao 112.

Milhares de sobreviventes de acidente vascular cerebral (AVC) estão sem fazer qualquer tipo de terapia de reabilitação devido à pandemia. "Para evitar a propagação da Covid-19, os hospitais e as clínicas suspenderam todas as terapias que estavam a ajudar as pessoas que sofreram um AVC a recuperar faculdades, como andar e falar, e todos os tratamentos que, nos doentes crónicos, lhes permitiam ter uma maior qualidade de vida", disse ao JN António Conceição, responsável pela organização PT-AVC, uma entidade que junta "sobreviventes" da doença.

Celebra-se esta terça-feira o Dia Nacional do Doente com AVC, sem cerimónias públicas, mas com a intenção de sensibilizar a população para mudar hábitos de vida e recorrer ao hospital sempre que sentir alguns dos sintomas que caracterizam a doença.