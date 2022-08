Milhares de emigrantes levam "energia boa" da visita a Fátima

Maria Anabela Silva Ontem às 22:29 Facebook

São milhares os emigrantes que, por estes dias, aproveitam o período de férias para visitar o Santuário de Fátima e agradecer a Nossa Senhora as "graças de um ano". O ponto alto acontecerá este fim de semana, com a peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de agosto, para a qual a GNR mobilizará entre 100 a 150 militares de várias unidades, que, tal como em maio, irão contar com o apoio de um drone.

Recém-casados, Joana Ferreira e Marcelo Carvalho, ambos com 26 anos e emigrados na Suíça, não esperaram pelo dia 13 e anteciparam a visita a Fátima. O ritual de "sempre" foi cumprido esta quinta-feira, horas antes de partirem em lua-de-mel. Este ano, revestiu de um significado especial.

"Viemos pedir a Nossa Senhora proteção para o nosso casamento", revela Joana, que, tal como o marido, tem uma imagem da Virgem tatuada no braço. "Aqui, bebemos paz e tranquilidade, que nos fortalece. É uma energia boa que limpa tudo", explica a jovem, enquanto Marcelo fala do "conforto e da confiança" que sente receber de Nossa Senhora de Fátima. "Queremos vir dizer-Lhe o quanto Lhe estamos gratos", acrescenta o jovem.