Milhares de finalistas fiscalizados nas fronteiras pela GNR

Dois anos depois do início da pandemia, as viagens de finalistas a Espanha foram retomadas nestas férias da Páscoa, e, com elas, a fiscalização habitual da GNR. A operação "Spring Break", que começou na segunda-feira passada e só termina na sexta-feira, fiscaliza, aleatoriamente, os autocarros que transportam os estudantes do Ensino Secundário. Nesta quarta-feira à noite em Vilar Formoso, interrompeu a viagem de 140 estudantes do Colégio de Nossa Senhora do Rosário, do Porto.

"Eles já sabiam que podia acontecer e o que lhe transmitimos foi que teríamos de colaborar com as autoridades", disse, ao JN, Paulo Costa, um dos professores que acompanha os alunos até Valência e, depois, durante o cruzeiro de 7 dias pelo Mediterrâneo.

À ordem de paragem de dois autocarros com a mesma proveniência, seguiu-se a retirada da bagagem que foi integralmente farejada pela cadela do binómio cinotécnico que integrava o contingente de 15 militares. Com um aparato que surpreendeu o grupo.