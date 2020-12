Milhares de idosos sozinhos ou isolados sofrem ainda mais com o Natal

Adriana Castro Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A pandemia vai impedir a reunião de muitas famílias, situação que terá contornos mais graves em contexto rural. A GNR tem 42 mil casos sinalizados de idosos a viverem sozinhos. Distritos de Vila Real e Guarda destacam-se no topo da lista.

Entre os mais velhos, o isolamento que já existia agudizou-se com a pandemia e prevê-se que, com a quadra natalícia, a fatia da população mais envelhecida sinta ainda mais essa solidão, já que muitos vão ter a mesa da consoada despida daqueles que lhes são mais queridos.

"Parece-me evidente que vai haver um particular isolamento relativamente àqueles idosos cuja família reside fora do concelho onde eles habitam", observa José Rio Fernandes, geógrafo e professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.