Milhares de litros de água por cobrar devido a ligações ilegais e contadores velhos

Os contadores velhos e as ligações ilegais à rede de abastecimento são as principais causas para a perda de milhares de litros de água por ano, que ficam por faturar. Os sistemas públicos de abastecimento, geridos, maioritariamente, por câmaras e por empresas municipais, perdem milhares de euros com ações ilícitas e com aparelhos obsoletos, que estão a baixar o valor da fatura em 20% com medições incorretas. O cálculo é da ERSAR-Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. A reguladora defende mais fiscalização, nomeadamente em casas com piscina, e mão pesada com os infratores.

Mais 237 milhões de metros cúbicos de água ficaram por faturar em 2021 e a situação em Portugal não melhora ano após ano. São perdas de água e de faturação que a ERSAR atribui à "inadequada condição do parque de contadores" e à "insuficiente deteção e controlo de consumos ilícitos".

Nos contadores de "idade elevada, é provável haver uma situação de submedição que poderá chegar a valores da ordem de 20%", alerta, incentivando as entidades gestoras do serviço de abastecimento de água a colocar em marcha um plano contínuo de substituição dos aparelhos mais antigos. Nesses casos, deixando de haver submedição, a fatura aumentará. A avaliação consta do novo projeto de recomendação relativo à gestão de perdas aparentes de água, que está em consulta pública na página de internet da ERSAR.