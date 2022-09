Milhares de reformados viúvos recebem duas meias pensões

Pagamentos serão feitos em outubro. Há mais e 736 mil pessoas que recebem uma prestação por morte de cônjuge ou de familiar direto.

Os milhares de aposentados que recebem, também, uma pensão de sobrevivência terão direito ao pagamento de dois complementos extraordinários no próximo mês: um por cada prestação. As mulheres são as principais beneficiárias (81,2%) das pensões de sobrevivência e, em julho passado, o número de total de pessoas que obteve esse apoio superou os 736,2 mil no regime da Segurança Social.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante, ao JN, que, em outubro, serão pagas duas meia pensões adicionais a quem acumula a reforma com a sobrevivência, na sequência das medidas excecionais de apoio às famílias para a mitigação dos efeitos da inflação, aprovadas pelo Governo socialista e anunciadas, no início da semana, pelo primeiro-ministro António Costa.