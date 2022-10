Milhares em risco de pagar duas faturas de gás num mês com mudança para o regulado

Carla Sofia Luz Hoje às 08:06 Facebook

Há consumidores que pediram a mudança há mais de um mês e não têm resposta. Já não escapam aos aumentos e terão de pagar duas contas.

Milhares de famílias estão à espera, há semanas, pela mudança para o mercado regulado do gás, sem qualquer resposta por parte dos comercializadores nem perspetiva de data de adesão. Há quem aguarde há mais de um mês e comece a fazer contas ao orçamento familiar, pois aproxima-se o dia em que terão de pagar a fatura do gás com o enorme aumento que pretendiam evitar. Até à passada sexta-feira, a ADENE - Agência para a Energia tinha quase 15 mil pedidos em análise. Porém, há centenas de solicitações que continuam nas mãos dos comercializadores de último recurso e que ainda não chegaram à agência, a quem cabe a decisão final.

A Deco, que já escreveu ao Ministério do Ambiente sobre a necessidade de simplificar e acelerar o processo de adesão, alerta para o facto de muitas famílias, já com um orçamento sobrecarregado, correrem o risco de serem confrontadas com o pagamento de duas faturas de energia no próximo mês. Face à demora na resposta ao pedido de entrada no mercado regulado do gás, os clientes continuam agarrados ao contrato que já detinham e, agora, terão de pagar a conta referente ao mês de outubro (e muitos casos refletirão o aumento das tarifas anunciado). Ora, saindo entretanto a decisão de adesão ao mercado regulado, o antigo operador apresentará, também, uma fatura final de rescisão do contrato, em que poderão ser feitos acertos, sobretudo se as anteriores contas tiverem sido calculadas com base em estimativas em vez de contagens reais.