Milhares na Avenida da Liberdade: "Somos muitos, muitos mil para continuar Abril!"

Milhares de pessoas descem a Avenida da Liberdade, esta terça-feira à tarde, para celebrar o 49.º aniversário do 25 de Abril em Lisboa.

A tarde do Dia da Liberdade começou para muitos na rotunda do Marquês de Pombal, em LIsboa. "Somos muito, muitos mil para continuar Abril!", ouve-se em toda a avenida.

O desfile, que acontece todos os anos para celebrar os valores de Abril, conta com a participação de várias estruturas da sociedade civil, como a Associação 25 de Abril, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), o Movimento Vida Justa, o Movimento Democrático de Mulheres (MDM), o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e Pela Paz no Médio Oriente (MPPM), bem como as centrais sindicais - CGTP e UGT.

PUB

São também vários os partidos com representação parlamentar a marcar presença na marcha: o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, o BE, PAN e Iniciativa Liberal (que se volta a juntar à marcha depois de dois anos a descer a avenida num desfile à parte).

Entre os som de tambores, uma mistura de músicas de intervenção e cânticos, ouvem-se os apitos dos professores e técnicos operacionais. Muitos acompanham uma carrinha do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (S.TO.P.). "A escola está na rua, Governo a culpa é tua" e "As escola a lutar também estão a ensinar" são algumas das palavras de ordem que repetem em uníssono, seguindo o que o coordenador do sindicato, André Pestana, vai dizendo ao microfone.