Comunistas voltam à Atalaia, desta vez sem as restrições provocadas pela pandemia de covid.

Os militantes do PCP que ajudam a montar a Festa do Avante esperam que o evento seja um espaço para esclarecer a posição do partido sobre a guerra na Ucrânia, não a de apoiar ou condenar qualquer das partes na luta, mas a de pedir a paz, o fim do conflito e o regresso urgente às mesas de negociação.