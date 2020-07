Militar da GNR de Setúbal acusa positivo para covid-19 ao regressar de férias

Rogério Matos Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um militar a exercer funções no Comando da GNR de Setúbal acusou positivo à covid-19 um dia depois de regressar de férias. Três outros militares que estiveram em contacto direto foram submetidos ao teste. Os resultados foram negativos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN junto do Comando Territorial de Setúbal, o caso ocorreu no final de junho.

"O militar apresentou-se no Comando da Unidade a 29 de junho, após um período de férias, tendo nessa manhã informado ter sintomas semelhantes a uma gripe".

"Foi-lhe de imediato determinado que contactasse o Centro Clínico da GNR, o que fez, tendo na sequência do diagnóstico efetuado por telefone, cessado todas as tarefas e regressado de imediato ao domicilio, seguindo aliás os procedimentos determinados para estas situações", descreve ao JN fonte oficial da GNR.

"No dia seguinte, 30 de junho, realizou o teste covid-19, cujo resultado, conhecido no dia seguinte, revelou ser positivo. Entretanto, foram ainda realizados mais três testes, a militares que contactaram com o caso positivo, os quais deram todos negativos", conclui.

Ao que o JN apurou, o departamento onde o cabo desempenhou funções foi desinfetado.