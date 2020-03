Militar da GNR esperou seis horas pela Linha SNS24. Não teve resposta

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:27 Facebook

Um militar do Comando Territorial da GNR de Aveiro aguardou mais de seis horas pelo atendimento da SNS24, para despistar uma suspeita de contágio, por ter um familiar com Covid-19. À falta de uma resposta, mesmo com outros colegas a ligarem para aquela linha telefónica, o militar acabou por fazer um dia de serviço e rumar a casa sem resposta.

O JN apurou que o militar, ao serviço num dos postos do distrito de Aveiro, informou os superiores hierárquicos e os colegas logo pela manhã desta segunda-feira de que se tratava de um suspeito de Covid-19, tendo em conta que um familiar com quem terá um contacto regular estará infetado pelo novo coronavírus.

Quer o militar, quer os colegas tentaram em vão realizar a despistagem do caso pela Linha SNS24. Porém, nunca foram atendidos. O suspeito manteve-se ao serviço, na área administrativa, até ao final da tarde, quando foi enviado para casa, com dispensa de regresso ao trabalho amanhã (terça-feira).

O Comando Territorial da GNR de Aveiro garantiu, ao JN, ter identificado este caso e recomendado ao militar seguir o protocolo da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a despistagem dos suspeitos de Covid-19, que inclui a validação através da linha telefónica 808242424.

A mesma fonte do Comando Territorial explicou que reportou este caso ao centro de apoio clínico do Comando Geral da GNR.

No distrito de Aveiro, há já um caso de um sargento da GNR que foi infetado pelo coronavírus, que já matou um doente de 80 anos e infetou um total 331 pessoas em Portugal. E no Comando Territorial do Porto, 16 militares estão de quarentena depois de um médico que presta ali serviços ter dado positivo ao Covid-19.

Ao JN, César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), lamentou o episódio e frisou que "todos os postos têm, e se não têm é grave, um sala de confinamento para casos suspeitos, sejam eles militares, sejam eles cidadãos que por algum motivo estejam naquelas instalações".

"Esse militar não deveria ter estado em contacto com os restantes, tal como não deveria ter sido submetido a essa espera da Linha SNS24", referiu.

"Estamos num momento difícil, de uma epidemia com efeitos desconhecidos, e todo a urgência na despistagem de profissionais de qualquer autoridade nacional é essencial. Não se admite tal demora e, ainda por cima, uma falta de resposta", disse o dirigente.

Refira-se que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) deixaram de publicar os dados diários da atividade da SNS24 há uma semana. Depois de, no dia 9 de março, a linha ter registado 27.679 chamadas, das quais 15.600 acabaram por desistir, desconhece-se os números. Na última semana, a ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu no Parlamento que no dia 10 de março as chamadas teriam chegado às 40 mil.