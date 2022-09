Militar dos Comandos internado está com progresso "muito positivo"

JN Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O militar do 138.º curso dos Comandos que está internado depois de um transplante de fígado "evidencia um muito positivo progresso do quadro clínico".

"O militar, internado no Hospital de Curry Cabral, evidencia um muito positivo progresso do quadro clínico, estando a evolução do seu estado de saúde a registar uma evidente recuperação", informa o Exército, em comunicado divulgado este sábado.

A situação do militar está a ser "acompanhada da adequada vigilância médica, consentânea com esta tipologia de intervenção cirúrgica", acrescenta, em referência ao transplante de fígado realizado.

PUB

No passado sábado, o Estado-Maior do Exército ordenou a interrupção do 138.º curso de Comandos até ao apuramento do processo de averiguações àquela formação.

O Exército aguarda as conclusões do processo de averiguações, "que deverão ser apuradas com brevidade", para avaliar a necessidade de adaptações, após os recentes incidentes com militares hospitalizados.

No total, registaram-se seis intervenções em estabelecimento hospitalar no âmbito do 138.º curso: ao militar que está internado, a um segundo militar que sofreu uma interrupção respiratória e teve alta na semana passada, e ainda a quatro militares no Hospital das Forças Armadas, no polo de Lisboa, "decorrente da revista de saúde feita a todos os instruendos, em 8 de setembro".