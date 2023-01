JN Hoje às 15:05 Facebook

O militar que morreu, no domingo, no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, era natural da Madeira e tinha 25 anos.

José Freitas era natural da freguesia da Camacha, adianta o "Jornal da Madeira".

O Exército lamentou a morte do jovem militar,adiantando que esta terá sido "causada por arma de fogo" e endereçou à família "todo o apoio e solidariedade".

O caso está a ser invetigado e a família do madeirense já recebeu as condolências do presidente da República.