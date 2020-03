Militares a postos para ajudar a tratar o Covid-19

Nuno Miguel Ropio com Inês Schreck e Ana Gaspar Hoje às 09:54 Facebook

As Forças Armadas (FA) vão ficar responsáveis pelo armazenamento estratégico de medicamentos e equipamentos de proteção contra o Covid-19, podendo até vir a produzir fármacos no Laboratório Militar em caso da rutura de stocks.

As equipas de descontaminação da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química do Exército estão também de sobreaviso. Portugal registou, ontem, dois novos casos da doença - um no Porto, outro em Lisboa - com ligações com um dos dois casos internados nos hospitais de São João e Santo António.

O recurso aos militares acontece a pedido da Direção-Geral da Saúde (DGS), que está a concluir o Plano de Contingência contra o coronavírus - até agora, a estratégia é a que foi usada na Gripe A. O JN questionou o Ministério da Defesa, que remeteu detalhes para as próximas horas. Ontem, o Governo reuniu a Comissão Nacional de Proteção Civil para afinar a estratégia.