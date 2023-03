Militares que não embarcaram no NRP Mondego começam a ser substituídos quinta-feira

Gouveia e Melo não quis falar sobre o estado do navio e vai esta quinta-feira ao Funchal. Os marinheiros que não embarcaram serão substituídos de "forma gradual", esta quinta-feira e sexta-feira.

Na primeira reação pública após a polémica do NRP Mondego, Gouveia e Melo afirmou esta quarta-feira que a "disciplina é a cola essencial das Forças Armadas". O chefe do Estado-Maior da Armada estará esta quinta-feira na Madeira para se inteirar da situação dos 13 militares que não embarcaram na missão de acompanhamento de um navio russo, denunciando falta de condições de segurança no navio. Esta quinta e sexta-feira começam a ser substituídos de "forma faseada" os quatro sargentos e nove praças, que continuam retidos na embarcação.

"O processo de substituição dos militares acontece de forma faseada na quinta e sexta-feira", adiantou o porta-voz da Marinha, José Sousa Luís. Gouveia e Melo referiu, esta quarta-feira em Vila Real, que falará esta quinta-feira com a guarnição, antes de adiantar mais detalhes sobre o tema.