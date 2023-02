Minho e Alentejo no topo da água não faturada

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) aponta para mais de 236 milhões de metros cúbicos perdidos, no ano de 2021, num relatório divulgado esta sexta-feira.

Dois municípios, um do Minho e outro do Alentejo, ocupam respetivamente o primeiro e segundo lugares da maior percentagem de água não faturada do país. São eles Vila Nova de Cerveira (85,3%) e Estremoz (76,4%). A média de Portugal em perdas de água nas redes de abastecimento, e que chega às casas, está nos 28,8%, o que gerou mais de 236 milhões de metros cúbicos de água perdida por ano, aponta o relatório divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Os dados são de 2021 e colocam outros municípios no topo da água não faturada e que chega aos consumidores, como Moimenta da Beira (75,6%), Sabugal (71,8%), Miranda do Douro (71,4%) e Fronteira (68,6%).