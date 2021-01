Minho e Galiza temem efeitos do fecho de fronteiras na economia local

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:35 Facebook

Xoan Mao, secretário-geral do Eixo Atlântico, defendeu, esta quinta-feira, um formato diferente de controlo das fronteiras, que salvaguarde a mobilidade dos habitantes das zonas raianas portuguesas. Sugere que os postos transfronteiriços sejam instalados à saída das localidades junto à fronteira, em vez dos locais habituais de atravessamento, como as pontes.

"Estamos sempre contra o fecho das fronteiras, mas entendemos que esta é uma situação excecional a nível europeu. E, portanto, compreendemos mas pedimos medidas excecionais: não fechar as fronteiras no interior das cidades, mas sim no exterior", declarou Xoan Mao, dando como exemplo o caso da Eurocidade Valença-Tui, onde os postos de controlo seriam colocados à saída dessas cidades, para que a população continue a poder atravessar a fronteira.

"Assim as pessoas de Tui e de Valença continuam a poder partilhar o comércio essencial e não se mata a economia das cidades", argumenta. "Pedimos sempre que [esta medida do fecho das fronteiras] fosse tomada em última instância e, ainda assim, tendo em conta as particularidades das populações e dos trabalhadores transfronteiriços", acrescentou.