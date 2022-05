Minhotos e galegos unidos contra linha de muito alta tensão

Municípios de Monção, Melgaço, ​​​​​​​Arbo e As Neves temem impacto nas populações e na produção de Alvarinho.

Caixões, cruzes, tarjas de protesto e palavras de ordem gritadas ao megafone e repetidas por cerca de duas centenas de manifestantes, marcaram o dia de ontem um protesto em Arbo, na Galiza, contra a construção de uma linha de alta tensão, atravessando o rio Minho.

Numa altura em que o Governo espanhol manifesta intenção de fazer avançar a obra, os municípios galegos de Arbo e As Neves, e portugueses de Monção e Melgaço, temem os impactos do empreendimento elétrico, ao nível de saúde das populações, e também o atravessamento de aglomerados habitacionais e de produções de vinho Alvarinho.

Na manifestação, que decorreu em Barcela-Sela (Arbo), convocada pela Asociacion de Afectados Pols Liña de Alta Tension Fontefría- Fronteira Portuguesa, que luta há nove contra o projeto, estiveram, além de população, responsáveis dos quatro municípios.

"O que nos preocupa são as pessoas, as casas e a produção de vinho. O nosso Alvarinho é o nosso ex-líbris", afirmou

Rever projeto

Agostinho Correia, vereador dos Serviços Municipais da Câmara de Monção, referindo que a ameaça é real. "O governo espanhol já deu parecer positivo e a obra está para arrancar ainda este ano", disse, explicando que a linha, conforme o traçado que agora obteve luz verde, também vai afetar "uma área considerável de várias freguesias" de Monção. "Achamos que se poderia rever este projeto de forma a não prejudicar a população e as culturas", defendeu.

Tarjas

Da parte galega, a estrada que atravessa Arbo e As Neves, está pejada, nas bermas e rotundas, de tarjas brancas escritas a negro e vermelho, cruzes e caixões.

O alcaide Horácio Gil, adianta que a luta contra a alta tensão subsiste há quase uma década. "Esta é a zona onde a linha cruza o rio Minho e estão em causa as pessoas, as propriedades e um território de alto valor vitivinícola. Estamos numa zona de produção de vinhos de qualidade", disse, justificando o novo protesto de ontem. "Tudo indica que o Governo de Espanha quer avançar com a construção desta infraestrutura", afirmou.