Miniférias relançam turismo no Interior

Depois de meses de confinamento, famílias escolhem espaços de natureza no Interior, que regista procura elevada para a época. Cidades longe da retoma.

O Interior - com relevância para as regiões do Douro, Alto Minho e Trás-os-Montes - será o destaque, em termos de procura turística, neste período de miniférias, proporcionado pela coincidência de dois feriados consecutivos e uma "ponte" na sexta-feira, que proporcionam assim cinco dias de lazer. Os responsáveis pelo setor ouvidos pelo JN não adiantam números concretos, mas admitem que se registarão níveis de ocupação "muito interessantes", cenário inverso ao que acontece nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, onde os hotéis continuarão praticamente vazios.

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo Porto e Norte, explica que, após "mais de dois meses praticamente sem atividade", os sinais de alguma retoma começaram a sentir-se nos últimos dias. "Para esta semana de feriados, notamos a apetência das pessoas por destinos de natureza, em territórios de baixa densidade como Trás-os-Montes, Douro ou Minho", adianta o responsável, sublinhando que nestes casos a procura é superior à que habitualmente registada nesta altura do ano e é suportada exclusivamente pelos turistas nacionais.