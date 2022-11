Ministério abre 143 vagas para formar farmacêuticos especialistas

O ministério da Saúde anunciou, esta sexta-feira, a abertura de 143 vagas para o primeiro concurso de acesso ao "Residência Farmacêutica", programa de formação pós-graduada de farmacêuticos que irá arrancar em 2023. A maioria dos lugares destina-se à área de farmácia hospitalar.

"O ministério da Saúde assinala nesta data a abertura de 143 vagas, a maioria no Serviço Nacional de Saúde, no que constitui um marco histórico na diferenciação da profissão de farmacêutico", lê-se numa nota enviada às redações. "O Governo cumpre assim um compromisso estabelecido com esta classe profissional, avançando num caminho que contribuirá para aumentar a formação dos profissionais e a qualificação dos cuidados prestados à população", acrescenta o texto.

O programa "Residência Farmacêutica" destina-se às áreas de farmácia hospitalar, análises clínicas e genética humana. O concurso abrirá, respetivamente, 92, 45 e seis vagas para cada uma destas especialidades. O mapa de lugares disponíveis para este primeiro ano foi publicado, esta sexta-feira, em Diário da República.

PUB

"Além das vagas abertas em contexto hospitalar, são abertas oito vagas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, laboratório nacional de referência, nas áreas de genética humana e análises clínicas", refere ainda a nota do ministério.

A prova de ingresso para a "Residência Farmacêutica" será anual, sendo que a deste ano contou com mais de 300 candidatos. O concurso, que ocorreu a 29 de setembro, está atualmente na fase final de ordenação dos candidatos. Aqueles que forem admitidos iniciarão a formação de quatro anos em janeiro de 2023.