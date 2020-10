Ministério da Educação põe travão às refeições takeaway nas escolas

Carla Sofia Luz Hoje às 07:56 Facebook

DGEstE alerta que regime deve ser excecional pelos custos ambientais e financeiros, pois as embalagens são pagas à parte. Se as cantinas tiverem condições, devem servir os almoços.

O Ministério da Educação põe travão às refeições em takeaway nas escolas. A opção generalizou-se, mesmo nos estabelecimentos que dispõem de refeitórios com dimensão suficiente para o fornecimento de almoços por turnos, o que motivou queixas de muitos pais e, nalguns locais, promoveu o ajuntamento de alunos, em vez do desejado afastamento para prevenir contágios.

O que era exceção tornou-se regra, sobretudo nas escolas dos centros urbanos e do litoral. Face aos constrangimentos trazidos pela pandemia, muitas escolas, mesmo tendo refeitórios espaçosos, arrancaram o ano letivo com a modalidade única do takeaway. Quase duas semanas depois do início das aulas e confrontada com pedidos de associações de pais para o fornecimento dos almoços nas escolas, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) fez um ponto de ordem e enviou uma diretiva a todos os agrupamentos e às escolas não agrupadas deixando claro que o regime de takeaway é "excecional", poderá ser "adotado apenas nos refeitórios em que o serviço de fornecimento normal de refeições não seja, de todo, viável" e é obrigatória a consulta aos encarregados de educação. A generalidade dos estabelecimentos de ensino assumiu essa modalidade sem ouvir os pais.