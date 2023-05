Ministério da Saúde lança programa de bolsas de investigação

O Ministério da Saúde, em conjunto com o da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, vai lançar um programa de bolsas de investigação para profissionais de saúde, sendo estes assentes em problemas específicos do Serviço Nacional de Saúde.

"Estamos a avaliar o orçamento necessário e vamos lançar o programa muito em breve", anunciou, esta sexta-feira, a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, durante a sessão de encerramento da conferência "Estados Gerais - Transformar o Serviço Nacional de Saúde", promovida pela Fundação para a Saúde - SNS, que decorreu no Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Segundo Margarida Tavares, o programa vai envolver três vetores: o lançamento de 30 a 35 bolsas de dois anos dirigidas a profissionais de saúde, com projetos que respondam especificamente a problemas do SNS, com tempo protegido e incentivos; bolsas a tempo inteiro para profissionais fora do SNS para doutoramentos dentro do Serviço; e bolsas de atividade científica para profissionais de outros setores para desenvolver no SNS.

"A produção de conhecimento é um motor de desenvolvimento do SNS, mas é difícil para os profissionais de saúde fazer essa investigação, pela necessidade de prestar cuidados no dia-a-dia", completou Margarida Tavares.

Formação e acolhimento

Na sessão de encerramento, a secretária de Estado considerou serem importantes algumas alterações no SNS, que entendeu não serem muito dispendiosas, e que passam por um melhor acolhimento dos utentes.

"O utente tem de ser bem recebido nas instalações de saúde, tem de haver um melhor acolhimento. É importante também haver instalações modernizadas e agradáveis. Um utente, se vai fazer uma cirurgia, não pode ir para um local que está pior do que a sua casa", justificou a governante.