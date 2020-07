Ministério da Saúde paga seguro privado a trabalhadores

Inês Schreck Hoje às 09:07 Facebook

SPMS vai gastar 100 mil euros para compensar quem não pode aderir à ADSE. Contratação levanta dúvidas e Ministério vai avaliar.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) abriram um concurso público para adquirir seguros de saúde para os seus trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT). Uma despesa de 100 mil euros numa contratação que se repete anualmente desde 2018.

A aquisição de seguros para estes funcionários está prevista na lei, mas colide com a mensagem política do atual Governo que aprovou uma Lei de Bases da Saúde a reforçar o papel do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Questionado pelo JN, o Ministério da Saúde mandou reavaliar com "urgência" o procedimento.