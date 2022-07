Ministério garante que continua a monitorizar a inflação de notas

O Ministério da Educação garante que tem acesso às notas atribuídas aos alunos do Secundário, em escolas públicas ou privadas, até porque dessa comunicação depende a colocação no Ensino Superior. E diz que o diretor-geral de Estatísticas da Educação incorreu num "equívoco".

O diretor-geral de Estatísticas afirmou, em entrevista ao Expresso, que a inflação de notas está sem controlo porque, desde que os exames deixaram de contar para a conclusão do Secundário, os privados não comunicam as classificações à tutela. O gabinete de João Costa garante, em resposta enviada ao JN, que a afirmação de Nuno Rodrigues "não está correta" e que o "equívoco" do diretor-geral se deveu ao facto de o "indicador do desalinhamento" estar suspenso desde 2020. No entanto, assegura o gabinete do ministro, a monitorização continua a ser feita e a permitir a atuação da Inspeção Geral de Educação. Este ano letivo, três escolas públicas e três privadas foram alvo de 12 processos disciplinares "por falta de rigor nos critérios de avaliação" nas disciplinas do Secundário.

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) emitiu um comunicado a assegurar que a comunicação de notas é cumprida pelos colégios até porque os alunos têm de preencher a ficha ENES, com as notas das escolas e dos exames, para se candidatarem ao Superior.