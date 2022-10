Ministério não divulga relatório preliminar sobre maternidades

O Ministério da Saúde não vai divulgar o relatório preliminar da comissão de acompanhamento que estudou a reorganização das urgências de obstetrícia e blocos de parto do Serviço Nacional de Saúde.

O estudo, que aponta como eventual solução para a carência de médicos o encerramento de seis maternidades, motivou fortes reações políticas e pedidos de divulgação pública do mesmo.

Em resposta a perguntas de deputados do PS sobre o eventual encerramento da maternidade de Famalicão e do PSD sobre o alegado fecho das maternidades da Guarda e de Castelo Branco, o gabinete do ministro refere que a comissão "elaborou um relatório preliminar que, por essa razão, não foi divulgado, sem prejuízo das notícias, sem caráter oficial, veiculadas pelos meios de comunicação social".