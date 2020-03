Ministério prepara 3.º período escolar com ensino à distância

Alexandra Inácio Hoje às 09:08 Facebook

A decisão ainda não é oficial, mas as escolas já estão a preparar-se para um 3.º período passado em casa.

O Ministério da Educação - que já enviou aos agrupamentos um guião para operacionalização do ensino à distância - está a fazer um "levantamento pormenorizado" do número de alunos sem computador e Internet e "a contactar operadores de telecomunicações e empresas de hardware para explorar as melhores soluções para uma resposta rápida" a esses alunos. Sem aulas presenciais à vista, os professores defendem o adiamento dos exames do Secundário e a suspensão das provas de aferição.