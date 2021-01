Ministério Público processa pais que proibiram filhos de assistir a Cidadania

Emília Monteiro Hoje às 09:53 Facebook

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens solicitou apoio na resolução de caso que se prolonga há dois anos.

O Ministério Público (MP) de Famalicão instaurou um processo contra os pais dos dois alunos impedidos de frequentar as aulas de Cidadania e Desenvolvimento. As técnicas da Segurança Social estão a avaliar "a situação do agregado familiar" dos menores. Os pais já foram ouvidos pelo MP e pela Segurança Social.

A decisão foi tomada depois da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) ter solicitado apoio na resolução de um caso que se prolonga há dois anos. Por decisão dos pais, que evocam "motivos de consciência", os irmãos Tiago e Rafael Mesquita Guimarães não frequentam a disciplina obrigatória de Cidadania e Desenvolvimento.