Ministério quer estudo sobre a rede hospitalar "desejável" em 2030

Inês Schreck Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo vai encomendar um estudo para perceber que rede hospitalar é desejável que o país tenha em 2030 e quais as necessidades de ampliação e requalificação das unidades. Ainda que tenha havido "decisões tomadas de forma casuística" que foram boas, o ministro da Saúde reconhece que a função de planeamento na Saúde "não tem sido muito bem tratada nos últimos anos".

"Estamos a trabalhar para encomendar, a uma instituição credível, um estudo sobre a rede hospitalar que desejaríamos ter em 2030. Algo que permita dar coerência ao conjunto de decisões que temos tomado", anunciou, esta segunda-feira, Manuel Pizarro.

Apesar de nos últimos anos terem sido tomadas muitas decisões "de forma casuística que foram boas decisões" - Hospital de Lisboa Oriental, o novo Hospital Central do Alentejo, o Hospital do Algarve e Hospital do Oeste, exemplificou - "há muitos outros espaços que precisam de uma reflexão organizada", referiu o governante, considerando que a função de planeamento é essencial na área da Saúde porque muitas questões não se resolvem no curto prazo.