Ministra admite recolha de amostras em casa para teste ao Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, está, esta quarta-feira, a ser ouvida no Parlamento, na Comissão de Saúde, no âmbito do surto de Covid-19.

A governante disse aos deputados que está a ser estudada a possibilidade de recolha de material biológico em casa (para análises ao Covid-19) e que está em estudo a expansão da hospitalização domiciliária para manter os doentes em casa.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS) há 41 infetados com Covid-19 em Portugal. No entanto, há seis novos casos de doentes infetados com o novo coronavírus no Hospital de São João, confirmados durante o dia de terça-feira, que não estão contabilizados no balanço oficial. O JN apurou que resultados posteriores ao balanço feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, ao final da tarde.