Ministra anuncia provedor do utente da Segurança Social para este ano

A ministra Ana Mendes Godinho anunciou esta quinta-feira, no Parlamento, a "criação, este ano, de uma nova figura na Administração Pública: o provedor do utente da Segurança Social". Além disso, uma comissão para estudar a sustentabilidade das pensões, com diversificação do financiamento, será coordenada por Mariana Trigo Pereira, que tem trabalhado como perita associada da Organização Internacional do Trabalho, destacou.

Os anúncios foram feitos no plenário da Assembleia da República, durante uma interpelação agendada pelo PCP sobre os salários para a defesa do poder de compra e das condições de vida, "travando o aumento de preços e assegurando a subida de salários e pensões".

Para além da figura do provedor, quando se somam notícias sobre atrasos e falhas nos pagamentos, a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social aproveitou também a interpelação do PCP para anunciar que Mariana Trigo Pereira será "a coordenadora da comissão criada para a diversificação das fontes de financiamento".

A economista tem trabalhado como perita associada da Organização Internacional do Trabalho, entidade que a indicou e a quem o Governo pediu apoio técnico para o diagnóstico e para propostas que reforcem a sustentabilidade e a justiça no sistema de pensões. Irá, agora, coordenar o grupo de peritos que estudará medidas para garantir o financiamento.

Pelo PCP, o deputado Bruno Dias abriu o debate defendendo o aumento do salário mínimo para 850 euros "no curto prazo", com "uma subida intercalar no imediato". Criticou ainda o Governo por recusar "medidas de controlo e fixação de preços, em especial de bens e serviços essenciais", denunciando igualmente que serão "batidos recordes de carga fiscal", enquanto os socialistas se "recusam a baixar impostos" perante "a escalada da inflação".