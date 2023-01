Ministra critica "amor" do PSD à administração pública e garante "não navegar à vista"

JN/Agências Hoje às 18:09 Facebook

A ministra da Presidência disse, esta terça-feira, saber que o "amor" do PSD à administração pública é mais visível quando o partido está na bancada, do que quando está no Governo, assegurando que não "navega à vista".

"Já sabemos que o amor que o PSD, normalmente, tem à administração pública é sempre mais visível quando se senta nessa bancada do que quando está deste lado da sala", afirmou Mariana Vieira da Silva, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local.

Para a governante, o PSD tende a apontar "gorduras e excessos" neste setor, utilizando expressões que indicam que existem demasiados funcionários públicos ou que estes trabalham pouco.

Mariana Vieira da Silva respondia ao grupo parlamentar do PSD, que acusou o Governo de "navegar à vista" em matéria de Administração Pública.

A ministra da Presidência considerou ser importante que, na Assembleia da República, se afastem discursos que tendem a dividir os trabalhadores dos setores público e privado.

Por outro lado, criticou a postura de "cortar a eito", que disse ter sido adotada pelo PSD quando foi governo, refutando ainda as criticas de que, desde 2015, o executivo tem "navegado à vista".

Conforme sublinhou a ministra, o Governo definiu "faseadamente um conjunto de prioridades e objetivos" nesta matéria, que têm vindo a ser cumpridos.

"Tem sido um caminho percorrido de forma responsável e faseada, cumprindo os objetivos que estavam no nosso compromisso", vincou.