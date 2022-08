Ministra da Agricultura promete ir ao Parlamento esclarecer polémica com a CAP

A ministra da Agricultura garantiu este sábado que irá à Assembleia da República, "com muito gosto", esclarecer a polémica com a Confederação dos Agricultores de Portugal.

"Não tenho mais nada a acrescentar. Aguardo a minha ida ao Parlamento para esclarecer aquilo que disse e aquilo que outros disseram, mas verdadeiramente para poder elucidar os deputados e os portugueses do trabalho que o Governo está a fazer, e o Ministério da Agricultura em particular, para fazer face ao momento difícil em que vivemos", explicou Maria do Céu Antunes, numa deslocação a Torre de Moncorvo.

A polémica começou na passada quarta-feira quando a ministra visitou uma unidade de produção de citrinos no Morgado da Torre, em Portimão, afirmando que o Governo, perante a situação de crise a afetar a agricultura nacional, tanto pela seca, como pelo aumento da inflação devido à guerra na Ucrânia e pela pandemia, "está a fazer tudo" para apoiar o setor, através de apoios extraordinários.

Entretanto, instada pelos jornalistas a comentar as críticas do secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) que considerou ser "inexistente" a resposta do Governo para mitigar o impacto da seca no setor da produção e alimentação animal, a ministra acabou por devolver uma pergunta: "É melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista".

A pergunta gerou várias críticas por parte da CAP e dos partidos da oposição. Entretanto, a Confederação dos Agricultores já disse que não vai ceder a "bullying político". A Iniciativa Liberal (IL) quer chamar a governante à Assembleia da República, sendo que o CDS-PP e o Chega já pediram a sua demissão.

O PSD acusou o executivo de António Costo de ter "tiques de autoritarismo".