Ministra da Defesa ainda aguarda resultado da visita técnica ao Mondego

A Ministra da Defesa, Helena Carreiras, ainda aguarda o resultado da visita técnica ao navio Mondego, atracado no porto do Caniçal, depois de uma avaria no mar da Madeira. Garante que fala todos os dias com o almirante Gouveia e Melo, chefe de Estado Maior da Armada (CEMA), e admite que o país está a recuperar de "défices" antigos de investimento nas Forças Armadas.

"Estou a aguardar o resultado da visita técnica que está a acontecer e nos dará os dados para avaliar a realidade da situação. Antes disso, será especulação e não vale a pena", disse a ministra da Defesa, esta sexta-feira em Beja, a propósito do caso no NRP Mondego, da Marinha Portuguesa, atracado no porto do Caniçal, na Madeira.

Helena Carreiras falava aos jornalistas à margem de uma cerimónia militar na BA11, em Beja. Quando questionada sobre o caso, justificou que "não é justo e não é bom generalizar situações pontuais que acontecem quanto ao estado de operacionalidade dos equipamentos e meios militares. Estamos a recuperar de défices antigos do passado", concluiu. A ministra garantiu que fala "todos os dias" com o almirante Gouveia e Melo. "Estou a receber informações sobre a situação, podendo acrescentar que o NRP Setúbal está a apoiar a guarnição do Mondego", disse, não fazendo comentários sobre as notícias que dão conta que os militares do navio estão sem água, luz e comida a bordo. "Estamos a fazer todos os esforços para evitar problemas e dificuldades", concluiu.