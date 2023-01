Ministra da Defesa lamenta morte de militar e aguarda averiguações

JN/Agências Hoje às 11:05 Facebook

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, lamentou esta segunda-feira a morte de um militar em Santa Margarida, em Santarém, e garantiu que "todas as instituições foram chamadas", e que se aguardam os resultados da averiguação em curso.

"Fui informada pelo Chefe de Estado-Maior do Exército deste incidente ontem [domingo] no Campo Militar de Santa Margarida. Quero naturalmente lamentar muitíssimo esta morte, expressar as minhas condolências à família. É de facto sempre muito triste que aconteça uma morte", afirmou Helena Carreiras em declarações aos jornalistas à margem das Jornadas da Defesa Nacional sobre o Espaço, no forte de São Julião, em Oeiras, distrito de Lisboa.

De acordo com Helena Carreiras, "o Exército de imediato atuou" e estão a ser apuradas "as circunstâncias deste incidente", não sendo de momento possível, "sem esse apuramento concluído, dizer muito mais".

"Todas as instituições foram chamadas, a polícia, mas também o Centro de Psicologia Aplicada do Exército está no terreno, vamos aguardar pelos resultados desta averiguação", afirmou a ministra.

O militar morreu no domingo à noite no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, em circunstâncias "ainda por apurar", confirmou ainda no domingo fonte oficial do Exército à agência Lusa, depois de a informação ter sido avançada pela TVI/CNN Portugal.

"O Exército lamenta e confirma o falecimento de um militar", adiantou esta fonte, que detalhou que a morte ocorreu "pelas 20 horas do dia 29 de janeiro" em Santa Margarida.

O ramo disse ainda que estiveram presentes no local a GNR e a Polícia Judiciária Militar (PJM) e "equipas de psicólogos que estão a apoiar diretamente a família do militar falecido bem como os restantes militares que se encontravam em serviço".