Ministra da Presidência é a mais recente confirmação de contacto com Galamba

Na noite em que ocorreram as alegadas agressões no Ministério das Infraestruturas, Mariana Vieira da Silva foi contactada por João Galamba. É mais uma governante na lista de conversas do ministro em 26 de abril, além dos titulares da Justiça e da Administração Interna, e do gabinete do primeiro-ministro.

A ministra da Presidência foi mais uma governante a quem João Galamba telefonou na noite de 26 de abril. "Fui informada pelo meu secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros porque nós estávamos na PCM. Era quarta-feira à noite, véspera do Conselho de Ministros. É sempre uma noite de trabalho mais tardio e depois falei com o ministro das Infraestruturas também", assumiu Mariana Vieira da Silva, em entrevista ao jornal "Negócios" e Antena 1.

À data dos acontecimentos que envolvem o nome do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o ex-adjunto Frederico Pinheiro, era Mariana Vieira da Silva quem estava à frente do Governo, uma vez que António Costa estava de férias. "Durante esse período eu estava, efetivamente, em substituição do primeiro-ministro. Quando fui contactada sobre esses acontecimentos, já foi numa fase muito final da noite, já os contactos tinham sido feitos e, portanto, foi numa perspetiva de informação face ao que tinha ocorrido", afirmou.