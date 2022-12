Ministra da Presidência reúne-se com municípios para avaliar apoios

A ministra da Presidência vai reunir-se, na sexta-feira, com os municípios mais afetados pelo mau tempo para avaliar apoios.

Mariana Vieira da Silva estará, esta sexta-feira, pelas 11.30 horas, na sede da Área Metropolitana de Lisboa (AML) para uma reunião com a presidente da AML, Carla Tavares, e com os municípios mais afetados pela chuva forte que, na noite de quarta-feira, causou centenas de inundações no distrito.

O encontro servirá "para avaliar o impacto das cheias e eventual necessidade de apoios", refere o gabinete da ministra da Presidência em comunicado.