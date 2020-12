Ministra da Saúde avisa que vacinação será processo longo

Inês Schreck Hoje às 19:58 Facebook

Marta Temido revela que numa primeira fase a vacina contra a covid-.9 será apenas distribuída no Serviço Nacional de Saúde. O acesso será universal, facultativo e gratuito.

À saída de uma reunião de trabalho sobre o Plano Nacional de vacinação contra a covid-19, que será apresentado em detalhe amanhã, a ministra da Saúde alertou que é preciso ter a "perceção de que o processo será longo, não se concretizará num dia nem num período curto de tempo". E por isso, acrescentou, "teremos de garantir que não nos afastamos das regras que nos habituamos a cumprir".

Marta Temido adiantou que a vacina será de acesso universal, "para todos aqueles que tiverem indicação clínica de acordo com as características da vacina", gratuita e facultativa. Referiu ainda que numa primeira fase é expectável um cenário de escassez de vacinas, o que obrigou à definição de grupos prioritários, mas ao longo do ano, o cenário será de maior disponibilidade.

A ministra não se comprometeu com datas para o arranque da campanha de vacinação no país, notando que primeiro é preciso que as farmacêuticas disponibilizem as vacinas, depois é necessária a aprovação da Agência Europeia do Medicamento - "um passo absolutamente imprescindível" - e ainda a disponibilização a cada um dos países da União Europeia.

Sobre os locais onde está prevista a vacinação, disse que numa primeira fase a vacina será administrada apenas no Serviço Nacional de Saúde, mas admite posteriomente "um cenário de maior expansão dos pontos de administração".

O primeiro-ministro recebeu esta tarde de quarta-feira, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, quatro ministros e quatro secretários de Estado além do coordenador da equipa responsável pelo desenho do plano nacional de vacinação contra a covid-19.

Os detalhes do plano serão apresentados esta quinta-feira, pelas 15.30 horas, numa sessão pública, no Infarmed, em Lisboa.