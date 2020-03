Hoje às 09:42, atualizado às 11:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, esteve esta sexta-feira no Parlamento, para falar aos deputados sobre o surto de Covid-19 no país. Houve elogios aos profissionais de saúde, apelos para que se tomem todas as medidas necessárias e uma palavra comum aos portugueses: cancelem tudo e evitem sair de casa.