Ministra da Saúde muda diretor clínico e responsável financeiro do Hospital de Braga

O Ministério da Saúde substituiu, esta terça-feira, por despacho publicado em Diário da República, o diretor clínico do Hospital de Braga, Jorge Marques, pela atual diretora clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes, Paula Marques Ribeiro.

O despacho, a que o JN teve acesso, nomeia ainda Fernando Miguel Oliveira Pereira como diretor financeiro, em substituição de Fátima Machado. A nova administração entra em funções esta quarta-feira.

A ministra Marta Temido manteve no cargo o presidente do conselho de administração, João Porfírio Carvalho de Oliveira, e a a Enfermeira-diretora, Maria de Fátima Gonçalves Francisco Faria.

O JN contactou, na última segunda-feira, a administração do Hospital, questionando-a sobre as mudanças previstas para os dois cargos, tendo esta dito não ter conhecimento de qualquer alteração, apesar de o despacho da governante ter data de 21 de julho.

A medida, que se segue a um período longo de perturbações e fechos no Serviço de Obstetrícia, "autoriza João Porfírio Carvalho de Oliveira, Paula Cristina Gonçalves Vaz Marques Ribeiro, Sónia Maria Fernandes Duarte, Fernando Miguel Pinto Oliveira Pereira e Maria de Fátima Gonçalves Francisco Faria a exercerem a atividade de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público, devendo a acumulação de funções ora autorizada ser exercida em horário e de forma a não colidir com o exercício de funções executivas enquanto membros do conselho de administração".

O despacho ministerial elenca o curriculum da nova Diretora Clínica, dizendo que Paula Cristina Gonçalves Vaz Marques Ribeiro, nascida a 1 de maio de 1972, tem licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e pós-graduação em Terapêuticas de Substituição Renal na FMUP (2003-2004).

No que toca à sua experiência profissional, refere que foi diretora clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) de 2018 até à atualidade, que foi adjunta da direção clínica do CHTMAD, de 2016 a 2018. Antes, foi Diretora do serviço de medicina interna do CHTMAD, de 2016 a 2019, Assistente hospitalar no serviço de medicina interna do CHUSJ, de 2008 a 2016, com participação em várias consultas diferenciadas (doenças autoimunes, hipertensão pulmonar e tromboembolismo venoso).

Trabalhou, ainda, como assistente hospitalar no serviço de urgência do CHUSJ (Hospital de São João), de 2004 a 2008, tendo sido responsável por orientação de internos de formação específica de medicina interna.