Ministra defende reforço de serviços de psicologia no Ensino Superior

Universidades e politécnicos devem criar ou reforçar serviços de psicologia para que possam dar apoio e até consultas aos estudantes, assumiu esta segunda-feira a nova ministra da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Elvira Fortunato. A partir de hoje as instituições podem candidatar-se a um programa financiado pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) para o desenvolvimento de três projetos de intervenção psicológica no próximo ano letivo.

"É de enorme importância criar ou reforçar os serviços de psicologia e de saúde das instituições de ensino superior, garantindo apoio psicológico, programas para a promoção do bem-estar psicológico ou consultas de psicologia", afirmou Elvira Fortunato. Para a nova ministra é importante que as instituições comecem por promover programas de literacia de Saúde, para que fiquem dotadas de "ferramentas" que lhes permitam fazer diagnósticos e "intervir de forma adequada e atempada".

"Estudantes com dificuldades económicas, deslocados, refugiados, imigrantes ou que estejam pela primeira vez a frequentar o Ensino Superior para todos é preciso uma atenção especial e uma intervenção específica", insistiu Elvira Fortunato.

A ministra elogiou a iniciativa da FLAD. "Tenho as maiores expectativas", assumiu, garantindo que todos os projetos de "boas práticas" contarão com o seu apoio. "Esta é uma oportunidade crucial para intervirem em casos já detetados mas também para travar a escalada de situações", apontou.

De acordo com um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto mais de metade dos estudantes universitários (55%) pioraram o seu estado de saúde mental durante a pandemia - cerca de um quarto (25,6%) mostraram sinais de depressão, mais de metade (50,6%) queixaram-se de sintomas moderados a graves de ansiedade e 28% tiveram de recorrer a medicação (cerca de 14% sem prescrição médica).

Questionada sobre se esta seria uma prioridade do novo executivo, a governante reconheceu que o tema é muito importante para si, assumindo o compromisso de, pelo menos, tentar que haja esse reforço do apoio psicológico nas universidades. "Vou tentar que seja feito na medida do possível", respondeu aos jornalistas, no final da sessão de apresentação do programa.

Financiamento de 100 mil euros

O programa lançado pela FLAD com o apoio da Ordem dos Psicólogos Portugueses vai financiar com 100 mil euros três projetos que serão desenvolvidos durante o próximo ano letivo. As instituições podem candidatar-se a partir de hoje até 19 de junho. Os projetos selecionados serão divulgados a 19 de julho. Pelo menos, um dos projetos financiados deve pertencer a uma instituição do interior do país. O financiamento é atribuído por um ano mas pode "ser renovável", lê-se no edital do concurso publicado hoje.

O objetivo geral é o de promover a literacia em saúde mental e facilitar a procura de apoio especializado. O desenvolvimento de competências sócio emocionais, como a resiliência, deve ser aposta das instituições que devem privilegiar abordagens em grupo. Os serviços de psicologia das instituições devem dedicar um mínimo de 25% do seu tempo ao desenvolvimento do projeto e integrar, pelo menos, um psicólogo na sua equipa.

"Não há saúde sem saúde mental e a FLAD quer contribuir ativamente para uma sociedade mais saudável e mais capaz de responder aos desafios do mundo atual", sublinhou a presidente da fundação, Rita Faden.

Da parte da Ordem dos Psicólogos, o bastonário, Francisco Miranda Rodrigues, destacou o potencial impacto do programa, não só na vida e no bem-estar dos estudantes, mas na própria cultura das instituições de ensino superior, com a valorização das competências socioemocionais.