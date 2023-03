Ministra atenta ao NRP Mondego, mas a Marinha é que tem de averiguar

O ministério da Defesa Nacional adiantou, esta terça-feira, que Helena Carreiras "acompanha atentamente o sucedido com o NRP Mondego", no passado sábado. A 11 de março, 13 militares recusaram embarcar numa missão de acompanhamento de um navio russo, ao largo de Porto Santo, na Madeira, por existir alegadamente falta de condições de segurança para navegar.

Apesar de atento ao sucedido, o ministério da Defesa Nacional acrescenta que cabe à Marinha averiguar o que se passou com o grupo de quatro sargentos e nove praças, que recusaram embarcar no NRP Mondego, no passado sábado à noite. "É da competência da Marinha aferir as circunstâncias dos acontecimentos bem como a operacionalidade dos meios, e conduzir procedimentos do foro disciplinar de acordo com o Regulamento da Disciplina Militar", respondeu fonte da tutela de Helena Carreiras ao JN.

Os partidos da Direita, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o Chega, querem uma audição da ministra da Defesa e do chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, no Parlamento, para explicar o que motivou a recusa dos 13 militares. Também o PSD endereçou perguntas a Helena Carreiras, tendo remetido para mais tarde a possibilidade de chamar a governante ao Parlamento.

O ministério da Defesa diz ainda que os "processos [por parte da Marinha] estão em curso, dentro do quadro legal e do normal funcionamento institucional das Forças Armadas". Além do processo disciplinar, instaurado ao grupo de militares pela Marinha, também a Polícia Judiciária Militar está a investigar o caso. O ramo das Forças Armadas ordenou a inspeção ao navio.

"Uma equipa que seguiu para a Madeira e que chegou lá hoje, para verificar o que se passa com o navio e por outro lado, para apurar o porquê da atitude dos militares", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Peniche. O presidente da República recusou comentar o caso em concreto, por o processo de "fiscalização" estar a decorrer.

O porta-voz da Marinha, José Sousa Luís, confirmou que os 13 militares vão ser substituídos, com a "maior brevidade possível". "Vão ser substituídos por elementos da mesma categoria. Uns já estão identificados, outros não", disse à RTP3. O grupo que recusou embarcar na ilha da Madeira vai cumprir "com as suas funções noutras unidades".