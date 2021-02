Ministra já recebeu relatório da inspeção a Lar de Reguengos

Inês Schreck Hoje às 12:18 Facebook

A ministra da Saúde anunciou esta manhã de quarta-feira que já recebeu o relatório final da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde ao Lar de Reguengos de Monsaraz.

Questionada pela deputada do CDS, Ana Rita Bessa, sobre a conclusão do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) ao lar de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, a ministra informou que já recebeu o documento final, para emitir despacho, e que este será conhecido dentro de muito poucos dias.

No verão passado, um surto no lar Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz, que infetou 162 pessoas e acabaria por matar 18 (16 utentes e uma funcionária do lar e um homem da comunidade), esteve envolvido em polémica. Foram apontadas falhas ao lar, às autoridades de saúde e houve médicos ameaçados.

A IGAS foi chamada a averiguar eventuais responsabilidades disciplinares. O caso está também a ser investigado pelo Ministério Público.