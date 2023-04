Ministra lembra a Cavaco que "os portugueses votaram na estabilidade política"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, lembrou, esta quinta-feira, a Aníbal Cavaco Silva que, há um ano, "os portugueses votaram na estabilidade e política e na estabilidade das políticas".

Primeiro, Mariana Vieira da Silva começou por lembrar que não "comenta entrevistas" na conferência de Imprensa do final da reunião do Conselho de Ministro. "Não é um espaço de comentário político", disse Mariana Vieira da Silva, quando questionada sobre as declarações do antigo presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que considerou que a situação política se agravou nas últimas semanas.

Foi no final do lançamento do livro "Crónicas de um País Estagnado", da autoria do líder parlamentar do PSD e professor universitário Joaquim Miranda Sarmento, que Cavaco Silva acabou por comentar a situação do país, em particular as declarações recentes do atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, de que não haveria ainda uma alternativa à direita ao atual Governo do PS.

"Há poucas semanas disse que a situação política em Portugal estava muito perigosa. De então para cá, ela deteriorou-se muito mais do que aquilo que eu então antecipava. Neste contexto, entendo que não devo fazer quaisquer comentários", declarou Cavaco Silva, que assistiu à apresentação do livro ao lado do líder do PSD, Luís Montenegro.

Apesar de inicialmente se ter recusado a reagir, a ministra da Presidência não resistiu a fazer uma declaração a propósito das palavras do também antigo primeiro-ministro. "Há poucas semanas, o Governo completou o primeiro ano, tem uma maioria na Assembleia da República. E isso acontece porque os portugueses votaram na estabilidade política e na estabilidade das políticas", reagiu Mariana Vieira da Silva.

Ao contrário do que afirmou Cavaco Silva, para a ministra da Presidência o atual Governo "tem cumprido, um por um, todos os objetivos fixados", em particular em áreas como a Saúde, Educação e Habitação, além de ter dado sempre respostas aos problemas que se foram colocando com o início da guerra na Ucrânia.

"É um momento de desafios em todo o mundo", salientou Mariana Vieira da Silva, enfatizando que, ainda assim, o Governo deu resposta ao aumento dos preços dos combustíveis ou dos bens essenciais e procurou ajudar as famílias mais vulneráveis".

"O Governo está completamente focado em cumprir os seus compromissos, que fazem parte do seu programa de Governo que foi votado pelos portugueses", repetiu, várias vezes, a ministra da Presidência.