Ministra pede para se "combater as praxes" e promover a integração

Em carta enviada aos dirigentes das instituições e das academias, ministra Elvira Fortunato anuncia plano para reduzir abandono no Ensino Superior.

Mantendo a tradição do seu antecessor Manuel Heitor, a ministra da Ciência e Ensino Superior pede, em carta enviada ontem aos dirigentes das instituições e das associações e federações académicas, que se combatam as praxes e se promova a integração digna dos novos estudantes. Anunciando ainda, para breve, um programa de redução do abandono. E dizendo-se atenta, em articulação com o Ministério da Saúde, à promoção da saúde mental no Superior.

"A receção e a integração de novos estudantes não podem assentar em práticas humilhantes e abusivas, mas em atividades de integração que promovam o que de melhor têm as nossas instituições - a promoção do conhecimento, da ciência, da cultura e da cidadania", lê-se na missiva a que o JN teve acesso. Apelando a que tudo se faça "no sentido de combater as praxes académicas".