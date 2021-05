Ministra promete cumprir corte de portagens nas ex-SCUT até 75%

Carla Soares Hoje às 19:08 Facebook

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, deixou esta quinta-feira "a garantia" de que está a trabalhar com os ministros das Infraestruturas e das Finanças para "acomodar e implementar" a redução de portagens nas ex-SCUT "tal como foi aprovada" pelo Parlamento, aludindo aos cortes de 50% e 75% propostos pelo PSD. Mas quer compensações para os encargos elevados.

A ministra defendeu no Parlamento, numa interpelação ao Governo requerida pelo PSD, que "temos de encontrar compensações" para "as consequências financeiras extremamente elevadas" e alertou que a medida implica também "rever questões contratuais complexas".

O tema voltou à ordem do dia depois de, há um mês, a ministra ter anunciado que o gabinete jurídico do primeiro-ministro concluiu que a redução aprovada pelo Parlamento era "legal e constitucional", mas atirando para os deputados a tarefa de encontrar a compensação para encargos até 149 milhões de euros no Orçamento do Estado (OE).

Ana Abrunhosa alertou para "as implicações orçamentais pesadas" dos cortes de 50% para os veículos de combustão e de 75% para elétricos e não poluentes, a partir de 1 de julho, inscritos na lei do OE. Por isso, insistiu na necessidade de encontrar compensações e sublinhou que os três ministros estão a estudar soluções "para poder implementar a medida tal como foi aprovada". A nova redução é aplicável aos lanços e sublanços da A22, A23, A24 e A25 e na concessões da Costa de Prata, do Grande Porto e do Norte Litoral.

Mais à frente no debate, novamente instada sobre portagens, disse que nem a Infraestruturas de Portugal nem o Governo tinham previsto "as consequências financeiras extremamente elevadas" da medida, que "implica rever questões contratuais complexas".

"Da análise jurídica que foi feita concluiu-se que as normas não são inconstitucionais, mas tem implicações grandes, nomeadamente porque este peso, estas implicações no orçamento do Ministério das Infraestruturas e da Habitação agora têm de ser reavaliadas e temos de encontrar compensações", sublinhou Ana Abrunhosa.

"Fico perturbado quando vejo que a senhora ministra é quem está a delinear a estratégia para tentar travar, bloquear, mesmo adiar esta decisão", tinha acusado antes o deputado social-democrata Luís Leite Ramos.