Ministro aberto a discutir comando com bombeiros

Carneiro alerta para violação da Lei de Bases da Proteção Civil. Plano para Serra da Estrela terá 423 operacionais.

O ministro da Administração Interna manifestou-se, esta segunda-feira, disponível para ouvir as forças representativas dos bombeiros, que criaram um comando nacional próprio, mas alertou que não respeitar a Lei de Bases da Proteção Civil "é não respeitar o dispositivo legislativo principal". Quanto ao plano integrado contra incêndios que é criado pela primeira vez para o Parque Natural da Serra da Estrela, o ministério anunciou que contará com 85 equipas e 423 operacionais.

"É muito importante que todos possam ler o que diz o artigo 5.º, alínea g da Lei de Bases da Proteção Civil. É onde se pode encontrar resposta para a pergunta que tem sido feita nos últimos dias", reagiu José Luís Carneiro, à margem da apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Porém, diz estar aberto a discutir o assunto. "Temos sempre marcado a nossa atitude por um grande diálogo com as instituições e estaremos disponíveis para ouvir o que têm para nos transmitir as forças representativas das instituições dos bombeiros" para que "possamos aperfeiçoar os níveis de comando, se é que se considera ou se se vier a considerar, que há níveis de comando que têm, que ser aperfeiçoados", declarou o ministro.

reForço de meios

Sobre o plano para a Serra da Estrela, que é agora criado à semelhança do que já existe para o Gerês, o Ministério explicou que irá recorrer aos meios existentes nos municípios de Covilhã, Celorico da Beira, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia, apoiados, quando necessário, por meios da sub-região ou de âmbito regional e nacional. Estão previstas 85 equipas e 423 operacionais, de que fazem parte 260 bombeiros, 113 sapadores florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 30 operacionais da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e 20 elementos da Força Especial de Proteção Civil .

Quanto ao DECIR, conforme já noticiou o JN, conta este ano com meios reforçados: 13 891 operacionais e 2990 viaturas para a fase mais crítica. E estão previstos 72 meios aéreos. Estão dez em permanência e decorrem concursos para o seu reforço nos meses do verão. A dotação orçamental do DECIR é 54 milhões de euros.v