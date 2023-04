Ministro brasileiro vai falar com o Governo português sobre problemas dos imigrantes

JN/Agências Ontem às 23:45 Facebook

O ministro dos Direitos Humanos do Brasil disse, esta sexta-feira, em Lisboa, que vai conversar com as autoridades portuguesas sobre os problemas de direitos humanos dos imigrantes brasileiros, para que se encontrem soluções.

"Nós estamos aqui para, além de assinar acordos, tomar pé da situação com as autoridades portuguesas, conversar com as autoridades portuguesas, conversar com as pessoas que vivem aqui sobre o que está acontecendo por aqui", afirmou Silvio Almeida em declarações aos jornalistas num hotel de Lisboa, onde se encontra instalada a comitiva que acompanha o Presidente Lula da Silva na sua visita oficial de cinco dias a Portugal.

Isto para "ter uma ideia com o Governo português de como dar conta da situação que as pessoas estão sofrendo", acrescentou, citando a xenofobia e o racismo como exemplos de problemas que enfrentam os imigrantes brasileiros em Portugal.

"Eu quero conversar com o ministro Mauro Vieira e quero conversar com as autoridades portuguesas para ver o que podemos fazer para ajudar os brasileiros", em Portugal, reforçou Silvio Almeida.

O ministro assinou hoje em Lisboa dois acordos bilaterais, um para proteção de testemunhas em processos crime e outro para a promoção da defesa das pessoas com deficiência.

O Presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, chegou hoje a Lisboa para uma visita oficial a Portugal, com uma agenda intensa, que inclui uma cimeira luso-brasileira, no sábado à tarde, e com um negócio aeronáutico no horizonte.

Lula da Silva estará em Portugal até 25 de abril, com uma delegação com um "número expressivo", com vários ministros, entre os quais da Cultura, Transportes, Saúde, Defesa, Ciência e Tecnologia, Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Cidadania.

O programa da visita começa no sábado, com uma cerimónia de boas-vindas com honras militares na Praça do Império, em Lisboa, seguida de uma outra breve cerimónia no interior do Mosteiro dos Jerónimos, com deposição de coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.

Depois, o chefe de Estado brasileiro reúne-se com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, a que se segue um encontro ampliado de delegações e um almoço com o primeiro-ministro português.

Na segunda-feira, 24 de abril, Luís Inácio Lula da Silva participa no Fórum Empresarial Portugal-Brasil, em Matosinhos.

O regresso a Lisboa será feito a bordo de um KC-390, produzido pela Embraer, empresa com importantes investimentos em Portugal, e à qual o Estado comprou recentemente cinco daqueles aviões.

Na chegada a Lisboa, o líder brasileiro irá às OGMA -- Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, controlada pela Embraer e à tarde cumprirá outro dos momentos altos do programa: No Palácio de Queluz entrega o Prémio Camões, de 2019, ao cantor e escritor brasileiro Chico Buarque.

Na terça-feira, está programada para as 10 horas uma "sessão solene" em homenagem ao Presidente brasileiro, que antecede as celebrações do 25 de Abril, na qual Lula da Silva fará um discurso.

Mas o chefe de Estado brasileiro já não deverá marcar presença na sessão solene das celebrações do 25 de Abril, pois segue depois para Madrid com uma agenda que incluiu reuniões com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Filipe VI de Espanha e ainda um fórum empresarial.