Ministro da Administração Interna confirma contacto de Galamba em 26 de abril

O ministro da Administração Interna confirmou esta sexta-feira que recebeu um telefonema do ministro das Infraestruturas em 26 de abril, tendo depois colocado João Galamba em contacto com o diretor nacional da PSP.

"O que tenho a dizer é muito simples. Naquele dia referenciado pelo ministro das Infraestruturas, ele contactou-me de facto e eu fundamentalmente o que fiz foi procurar colocá-lo em contacto com o diretor nacional da PSP. O que foi feito a partir daí está nos autos e está no Ministério Público", disse aos jornalistas José Luís Carneiro, após ter presidido, em Setúbal, a uma ação promovida pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).

Na quinta-feira, na audição na comissão de inquérito à TAP, João Galamba revelou que no dia 26 de abril ligou ao ministro da Administração Interna e pediu para falar "com muita urgência com a PSP" sobre as "agressões e roubo de um computador" no Ministério das Infraestruturas que lhe foram relatadas.

O caso está relacionado com a exoneração de Frederico Pinheiro, nessa mesma noite, e envolvem denúncias contra o ex-adjunto por violência física no Ministério das Infraestruturas e alegado furto de um computador portátil, caso que está a ser investigado pelo Ministério Público.