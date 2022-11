Ministro da Economia liga a ativistas na segunda-feira a propor encontro

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, recusou o convite para participar na "ocupação" do Liceu Camões, em Lisboa, esta segunda-feira, por questões de agenda. Mas o gabinete da tutela vai ligar aos manifestantes, que têm realizado protestos pela proteção do ambiente durante a última semana, e propor um encontro no ministério.

De acordo com fonte do Ministério da Economia e do Mar, António Costa Silva não vai encontrar-se com os ativistas, esta segunda-feira, no Liceu Camões, por indisponibilidade de agenda. De recordar que, este sábado, vários manifestantes invadiram a sede da Ordem dos Contabilistas, em Lisboa, onde estava o governante. A ação exigiu intervenção policial.

A organização do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa" convidou, este domingo, Costa Silva para a "ocupação" no Liceu Camões, que terá uma palestra sobre crise climática. Por não poder participar, o gabinete do ministro vai ligar e agendar um encontro na segunda-feira com os ativistas, que poderá acontecer no próprio dia, disse fonte da tutela ao JN.

As ocupações de escolas, que começaram na passada segunda-feira, coincidem com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que decorre este ano no Egito. A iniciativa está integrada no movimento internacional "End Fossil: Occupy!", que pede o fim dos combustíveis fósseis até 2030.