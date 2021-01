Ministro da Economia também testa positivo à covid-19

João Tomé (JN/Dinheiro Vivo) Hoje às 23:02 Facebook

Depois do ministro das Finanças, agora foi Siza Vieira a testar positivo à covid-19 e a estar em isolamento profilático.

Em comunicado, o ministério anuncia esta noite que o ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, testou positivo ao covid-19.

É ainda indicado que o ministro já se encontrava, como medida de precaução, em isolamento profilático desde sábado. "Tendo, entretanto, apresentado alguns sintomas, foi testado e o resultado acusou positivo", diz o comunicado.

Já no sábado passado foi anunciado que o ministro das Finanças, João Leão, ficou em confinamento domiciliário por ter testado positivo ao covid-19, embora esteja sem sintomas e a trabalhar.

Os comissários europeus ​​​​​​​Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis e Elisa Ferreira também ficaram desde logo em isolamento, depois de contacto com ministro no encontro de sexta-feira no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.